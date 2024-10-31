طبيب شرعي يشرح تقارير ضحايا "سفاح التجمع": اعتياد تعاطي الميثامفيتامين يقلل من آثاره-(فيديو)



كتب - رمضان يونس وأحمد عادل:

ناقشت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، ثلاثة أطباء شرعيين من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة "زينهم" خلال ثاني جلسات استئناف "سفاح التجمع" ضد حكم إدانته بالإعدام شنقًا بتهمة قتل ثلاث سيدات والتخلص من جثثهن في صحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

وفنّد الطبيب تقرير الطب الشرعي الخاص بإحدى ضحايا المتهم "كريم س."، والمدان بالإعدام شنقًا بتهم القتل العمد ومعاشرة جثث ضحاياه عرايا. وقال الطبيب: "تقييد المجني عليها وتكبيل يديها وربطها بربطة عنق حول العنق، والضغط على اليدين وتقييدهما بيدي المتهم وخنق المجني عليها، قد يكون مصحوبًا بسحجات أظافر يمكن أن تترك آثارًا دموية على اليدين. أما إذا كانت أظافر المتهم مقصوصة، فقد لا تترك سوى انسكابات دموية بفعل الضغط. وفي حال التفاف الربطة حول العنق على شكل حبل، فقد يتسبب ذلك في ظهور آثار حز في منطقة العنق".

وفسّر الطبيب إجابته ردًا على سؤال القاضي، قائلاً إنه إذا كان الاعتداء على المجني عليها من الجهة السطحية للعنق، فمن المرجح أن يترك ذلك أثر حزٍّ، ولا يتعارض من الناحية الفنية سلامة عظم اللامي أو غضاريف الحنجرة مع حدوث الوفاة الناتجة عن الاختناق (أسفكسيا الخنق)، إذ إن التعنيف لم يؤثر في هذه الحالة على عملية استبياننا، فظهور التعفن والرمي أخذ شكل تغميق في الرأس. كما أن حالة العنق لم تؤثر على وضوح الانسكابات الدموية المرئية والمذكورة في أنسجة العنق.

سؤال: هل يؤدي مخدر الميثامفيتامين إلى خلل في الدورة الدموية يؤثر على قلب المجني عليها؟

الإجابة: أوضح الطبيب أن الميثامفيتامين، مثل أي عقار آخر، له تأثيرات على جسم الإنسان؛ فقد يتسبب بارتفاع بسيط في ضغط الدم، وقد يؤثر على معدل ضربات القلب، لكنها تغيرات يمكن تحملها بالنسبة للشخص العادي، ولا تؤدي إلى خطر إلا في حالة تناول جرعة سامة من المخدر.

سؤال: هل يختلف أثر تعوّد الشخص على مخدر الميثامفيتامين؟

الإجابة: نعم، الاعتياد يقلل من تأثيرات المواد المخدرة على الجسم ويخفف من آثارها.

سؤال: هل شاهدت مقاطع مرئية خاصة بجثة المجني عليها؟ وما الحالة التي كانت عليها؟

الإجابة: نعم، كانت المجني عليها نحيفة البنية.

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، تأجيل ثاني جلسات الاستئناف المقدم من "سفاح التجمع" على حكم إدانته بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل ٣ من فتيات الليل والتخلص من جثثهن في صحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع شهادة الطبيب الشرعي أمجد فهمي، وأيضًا لسماع أقوال "لبنى طارق" طليقة المتهم، حيث قررت المحكمة إبلاغها لحضور الجلسة المقبلة وتأجيل القضية إلى جلسة ١٤ نوفمبر المقبل.