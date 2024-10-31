الطبيبة الشرعية في قضية "سفاح التجمع": ممارسة العلاقة لا تؤدي لهبوط بالدورة الدموية

كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، إلى شهود الإثبات في الاستئناف المقدم من المتهم بقتل ثلاث فتيات والمعروفة إعلاميا بقضية "سفاح التجمع" على حكم إدانته بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل 3 فتيات والتخلص من جثثهن بصحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

واصلت الطبيبة الشرعية التي أجرت تقرير الصفة التشريحية للضحية "نورا" إحدى ضحايا "سفاح التجمع" شهادتها أمام المحكمة.

وأجابت الشاهدة الطبيبة على السؤال المُوجه لها من قِبل دفاع المتهم عما إذا كانت مُمارسة العلاقة الحميمية مع تعاطي المواد المُخدرة يتسبب في هبوط بالدورة الدموية مما يؤدي إلى الوفاة في نهاية المطاف بالنسبة للأنثى؟.

وشددت الطبيبة في إجابتها بنبرةٍ حازمةٍ :"ممارسة الجنس لا تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية للأنثى"، وأكدت الطبيبة الشرعية على وجود دلائل تؤيد الشبهة الجنائية في وفاة المجني عليها.