كتب- أحمد عادل ورمضان يونس:

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، ثاني جلسات محاكمة "طبيب النساء" المعتدي جنسيًا على بناته الثلاث داخل مسكنه.

وشهدت قاعة محاكمة "طبيب النساء" المتهم بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة تحت التهديد داخل مسكنه، حضور 2 من المجني عليهن للإدلاء بشاهدتهما أمام المحكمة.

وقررت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، بانعقاد الجلسة سرية داخل غرفة المداولة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، واقعة إتهام طبيب نساء بالتعدي جنسيًا على بناته الثلاثة في غرف خاصة داخل مسكنه بالتجمع الخامس، أن المتهم ارتكب الجريمة بعد تهديد بناته وحبسهن ومنعهن من أي تواصل مع الآخرين.

وقالت المجني عليها الأولى في الواقعة، والتي وردت بقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 10367 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1706 لسنة 2024 كلي القاهرة جديدة مقيدة برقم 26 لسنة 2024 حضر تحقيق نيابة إستئناف القاهرة.

وأضافت إن والدهن اعتدي عليها جنسياً بغير رضاها مستغلاً انفراده بها يمسكنهما وجردها من ملابسها عنوة ولم تفلح مقاومتها له لاستقوائه عليها.

وأضافت المجني عليها أمام النيابة، أن المتهم في العديد من المرات أقدم على هتك عرضها بالقوة، وتطالت يده مواطن عفتها وتقبيلها عنوة ونزع في إحداها ملابسها وكشف عورتها ثم اعتدى عليها جنسيا، وأنها ظلت تخطط لتتمكن من تصوير والدها أثناء فعله المرتكب لشقيقتها المجني عليها الثالثة بهاتفها وتقديمه بالأوراق.

وتابعت المجني عليها أنها أخبرت إحدى السفارات كونهن يحملن الجنسية الأجنبية، وعلى الفور تم إبلاغ الأمن بالواقعة واتهام والدهن بالتعدي عليهن جنسيا وحبسهن داخل الفيلا الخاصة بالكمبوند.