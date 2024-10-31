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"جثة في وسط الشارع".. أمن القاهرة يضبط المتهم بقتل صاحب محل بالقاهرة

01:44 م الخميس 31 أكتوبر 2024

جثة

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كتب- عاطف مراد:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، المتهم بقتل شاب طعنًا بسكين في الشارع بمنطقة الكوربة بالقاهرة.
كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط ضحية في الشارع.
انتقلت أجهزة الأمن إلى شارع الكوربة بحي القاهرة الجديدة، حخيث مسرح الجريمة، وتبين نشوب مشاجرة بين صاحب محل عصائر وآخر؛ بسبب خلافات بينهما، أسفرت عن مقتل الأول.
تم التحفظ على جثة الضحية بثلاجة المستشفى، وضبط المتهم، الذي اعترف باراتكاب الواقعة.
تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جثة في وسط الشارع أمن القاهرة ضبط المتهم مقتل صاحب محل
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