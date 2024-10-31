الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"

كتب - أحمد عادل ورمضان يونس:

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس اليوم الخميس، إلي شهود الاثبات في الاستئناف المقدم من سفاح التجمع على حكم إدانته بالإعدام شنقًا لاتهامه بقتل 3 فتيات والتخلص من جثثهن بصحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

وقالت الطبيبة الشرعية، أنها هي من قامت بالكشف على جثمان الضحية "نورا" وكانت بالنسبة لها في وقتها جثمان مجهول الهوية، وبالكشف الظاهري تبينت انها انثي في العقد الثاني من عمرها بها كدمات حيوية حديثة في الرأس وكدمات في الرجل والمهبل.

وتابعت الشاهدة الثانية، أنه تم أخذ عينة من أحشاء المجني عليها للكشف الكميائي، وثبت وجود مادة الكتامين المهدئة، بالإضافة إلى أخذ مسحتين من المهبل والفرج للتحليل، ولم يثبت وجود أي حيوانات منوية في المسحتين.

وأضافت الطبيبة الشرعية، أنها انتهت في الرأي الي أن الكدمات هي إصابات ذات طبيعة حيوية حديثة، وسلبية الفحص المعملي الكميائي من السموم والمخدرات المسببة للوفاة ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

واختتمت أنه بعد ورود مذكرة النيابة العامة النهائية باعتراف المتهم، وأقراره بقتل المجني عليها عن طريق خنقها بربطة عنق، وبتطابق الحمض الننوي للمتهم في أظافر وتيشيرت المجني عليها، لا يوجد فنيًا ما يتنافي مع التصور الذي جاء بمذكرة النيابة العامة.