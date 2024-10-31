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ضبط مالك مطبعة بالقاهرة بحوزته 32 ألف مطبوع تجاري بدون تصريح

12:32 م الخميس 31 أكتوبر 2024

تعبيرية عن ضبط متهم

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كتب -علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مالك مطبعة بحوزته أكثر من 32 ألف مطبوع تجاري بدون تصريح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة، تقع بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مما يعد مخالفًا للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المطبعة المذكورة وضبط صاحبها، وبحوزته 32,300 مطبوع تجاري غير مصرح به.

بمواجهته، أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط مالك مطبعة بالقاهرة 32 ألف مطبوع تجاري بدون تصريح
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