ضبط ٤٤ قطعة سلاح و45 كيلو مخدرات متنوعة في حملات الأمن العام على 3 محافظات

كتب- علاء عمران:

أطلق قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مديريات أمن أسيوط وأسوان ودمياط، حملات واسعة لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية، وتكللت الجهود بتحقيق نتائج بارزة.

ضبطيات مديرية أمن أسيوط

تمكنت الحملات في أسيوط من ضبط ٤٤ قضية تتعلق بالأسلحة النارية، حيث شملت المضبوطات ١٢ بندقية آلية، و٢٥ بندقية خرطوش، و١٤ فردًا محليًا، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة مختلفة الأعيرة، وجرى القبض على ٤٤ متهمًا، منهم ١٣ لديهم سجلات جنائية.

وفي قضايا المخدرات، ضبطت القوات ٧ قضايا اتجار بمواد مخدرة، وصادرت ٦.٥ كجم من الحشيش وكمية من الشابو والهيروين والأقراص المخدرة، وألقت القبض على ١٤ متهمًا، منهم ١١ يحملون معلومات جنائية، إلى جانب تنفيذ ٦٨٩ حكمًا قضائيًا متنوعًا.

نتائج مديرية أمن أسوان

وفي أسوان، أسفرت الحملات عن ضبط ٤ قضايا اتجار بالمخدرات، حيث تم مصادرة ٧.٣ كجم من الحشيش وكمية من الهيروين والأقراص المخدرة، مع إلقاء القبض على ٤ متهمين أحدهم يحمل معلومات جنائية.

كما ضبطت القوات في أسوان قطعتين من الأسلحة النارية، وشملت بندقية خرطوش وفرد محلي، مع كميات من الطلقات، ونُفذ ٦٦٦ حكمًا قضائيًا متنوعًا.

مديرية أمن دمياط تحقق ضبطيات هامة

وفي دمياط، أسفرت الحملات عن ضبط ٤ قضايا اتجار بالمخدرات والأسلحة النارية، حيث صادرت القوات ٧.٣٥ كجم من الحشيش، ١٣ كجم من البانجو، ٩ كجم من الهيدرو، وكمية من الهيروين، إلى جانب ٣ قطع من الأسلحة النارية، وألقت القبض على ٤ متهمين، منهم ٣ يحملون سجلات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتهمين، واستمرار الحملات الأمنية لملاحقة العناصر الإجرامية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة غير المرخصة والمحكوم عليهم الهاربين من العدالة.