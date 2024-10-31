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الداخلية تضبط تُجار بحوزتهم عملات أجنبية بقيمة 11 مليون جنيه

11:17 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

العملات الأجنبية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها؛ مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

الاتجار في العملة وزارة الداخلية 11 مليون جنيه
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