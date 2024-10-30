"خلص عليه بطعنة واحدة".. حبس عامل قتل "قهوجي" في مصر الجديدة

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس عامل متهم بقتل قهوجي بسبب خلافات بينهما في مصر الجديدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكلفت النيابة، المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلًا.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عامل وقهوجي بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن العامل أقدم على طعن القهوجي طعنة نافذة أسقطته قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.