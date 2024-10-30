مجلس وزراء الداخلية العربي يبحث تطوير التنسيق الأمني مع دول الجوار



كتب - علاء عمران:

انطلقت، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، أعمال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، برئاسة اللواء د. عبد الهادي الدوسري وحضور رؤساء الوفود المشاركة.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، د. محمد بن علي كومان، خلال كلمته أن المؤتمر يُعقد في ظل استمرار تحديات أمن الحدود التي تواجه الدول العربية نتيجة النزاعات المتصاعدة، والتي تدفع آلاف النازحين للفرار، وتُسهم في ارتفاع موجات الهجرة واللجوء.

وأشار كومان إلى أن الظروف الاقتصادية والتقلبات المناخية العالمية تفاقم معاناة المهاجرين، ما يعرضهم للتنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، لافتًا إلى أن موقع الوطن العربي يجعله عرضة لمشكلات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، مما يزيد من الأعباء الأمنية على أجهزة أمن الحدود.

ويستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في الربط الإلكتروني بين المنافذ الحدودية لتعزيز سرعة تبادل المعلومات، والتصدي لمحاولات التهريب. كما يناقش المؤتمر آلية للتواصل بين غرف العمليات الوطنية للدول العربية لمواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود.

وتطرق كومان إلى دور الدول الأعضاء في مواجهة التقنيات الحديثة المستخدمة في التهريب، مثل الطائرات والغواصات المسيرة، مع تعزيز التعاون بين الدول العربية ودول الجوار، والوكالات الأمنية الدولية.