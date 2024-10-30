قرار عاجل من النيابة بشأن المتهم بسرقة فيلا مدرب حراس المنتخب

كتب- صابر المحلاوي:

أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، المتهم بسىقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي إلى محكمة الجنح بتهمة السرقة.

وأعد أمر الإحالة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بعد انتهاء التحقيقات وتسجيل اعترافات تفصيلية للمتهم في التحقيقات وكيفية تسلله إلى الفيلا وسرقة ٢٦ سبيكة ذهبية.

وأسفرت التحقيقات عن تجارة المتهم بالمواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته ٣٤ تذكرة هيروين تم تحريزها وقررت النيابة العامة إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها.

وتوجه الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي إلى نيابة الشيخ زايد، لتسلم 26 سبيكة ذهب استولى عليها مسجل خطر من داخل غرفة نومه في شهر يونيو الماضي، بعدما تسلل إلى فيلته مستغلًا غياب الأسرة عن المنزل.

وتعرف طاهر على المسروقات التي عرضتها عليه النيابة العامة، مؤكدًا أنها تحمل ذات المواصفات التي أثبتها في محضر الشرطة عقب اكتشافه سرقتها.

وكان الكابتن أيمن طاهر مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الاوليمبي تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة أول الشيخ زايد باكتشافه سرقة عدد من السبائك الذهبية بواقع ٢٦ سبيكة وزن كل منها ٥ جرامات حيث كان غائبا عن الفيلا منذ يوم ١٥ يونيو الماضي وعند عودته اكتشف كسر الباب الخلفي للفيلا وفقدان السبائك الذهبية.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.