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النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3

07:01 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

النيابة العامة تجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الم

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كتب- محمود الشوربجي:

قام فريق من أعضاء النيابة العامة، الأربعاء، بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣)، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتم تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبْدُوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وتوجه فريق النيابة العامة إلى المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق صيدلية المركز الطبي وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف أداء الهوايات.

في ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.

النيابة العامة مركز إصلاح وتأهيل المنيا 3 النائب العام المستشار محمد شوقي المستشار محمد شوقي مراكز الإصلاح والتأهيل أقسام الشرطة
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