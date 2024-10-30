"فتحوا الشقة لقوها ميتة".. دفن جثة سيدة عثر عليها داخل مسكنها بالمطرية

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المطرية، بدفن جثة سيدة مسنة عثر عليها داخل مسكنها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت جهات التحقيق باستدعاء أسرتها.

كشفت التحقيقات الأولية أن مسنة توفيت نتيجة إصابتها بأمراض الشيخوخة وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها ولا توجد بها بعثرة في محتويات الشقة "فتحوا الشقة لقوها ميتة".

تلقت قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في أحد العقارات بمنطقة المطرية، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ والفحص تبين صحة البلاغ الوارد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات وفاتها.