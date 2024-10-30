حريق يثير الفزع في العمرانية.. السيطرة على النيران بمطعم كبابجي



كتب- محمود الشوربجي:

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع في مطعم كبابجي بمنطقة العمرانية.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مطعم، لتتحرك الأجهزة الأمنية على الفور مصحوبة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتبين اشتعال النيران في المطعم، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المباني المجاورة. جرى تحرير المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.