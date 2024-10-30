إعلان

حريق يثير الفزع في العمرانية.. السيطرة على النيران بمطعم كبابجي

06:47 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

حريق داخل مطعم - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمود الشوربجي:

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق اندلع في مطعم كبابجي بمنطقة العمرانية.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مطعم، لتتحرك الأجهزة الأمنية على الفور مصحوبة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وتبين اشتعال النيران في المطعم، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المباني المجاورة. جرى تحرير المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.

في قلب العمرانية حريق يثير الفزع في العمرانية السيطرة على النيران حريق يلتهم مطعم كبابجي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"فتحوا الشقة لقوها ميتة".. دفن جثة سيدة عثر عليها داخل مسكنها بالمطرية

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة