قتلوا طالب جامعي.. قرار قضائي جديد بشأن استئناف 8 متهمين على حكم المؤبد



كتب-أحمد عادل:

قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل نظر استئناف 8 متهمين على حكم المؤبد الصادر من محكمة أول درجة، لاتهامهم باستعراض القوة وقتل طفل بالمعادي، لجلسة 22 ديسمبر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت 8 متهمين على خلفية استعراض القوة بالأسلحة البيضاء، وقتل المجني عليه "محمود عاشور" مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم "محمود م" و عاشور م" و"عبدالله ن"، مستخدمين في ذلحك الأسلحة البيضاء وذلك بقصد ترويعهم وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم للخطر.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه "محمود ع." عمدًا مع سبق الإصرار والترصد على ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه مفصحًا الرابع عن مقصدهم بقتله إثر خلاف مستخدمين في ذلك الأسلحة البيضاء، وما أن ظفروا به حتى شلوا حركته واوسعه ضربًا محدثين ما به من إصابات بطعنات متفرقة في الجسد، فخارت قواه وفارق الحياة متأثرًا باصابته.