قطع جثته بمنشار كهربائي.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل صديقه في عابدين

كتب-أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برفض الاستئناف المقدم من المتهم بقتل صديقه وتقطيع جسده بواسطة منشار كهربائي في منطقة عابدين، وتأييد حكم أول درجة بالسجن المؤبد.

وفي وقت سابق قضت المحكمة، بمعاقبة المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنشار كهربائي بالسجن المؤبد.

بدأت تفاصيل الجريمة، بتلقي قسم شرطة عابدين بلاغًا بالعثور على أجزاء جثة المجني عليه "أ. م" 56 سنة، داخل شقته بعابدين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

دلت التحريات وجمع المعلومات وتفريغ الكاميرات أن صديق المجني عليه دخل العقار في توقيت مقارب لوقوع الجريمة، وبالتزامن مع سماع الجيران صرخات استغاثة من داخل شقة الضحية، وأنه خرج بعد قرابة ساعتين في الشقة الكائنة بالطابق الرابع، فتم ضبطه.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، قائلًا "اتغدينا وقطعت جثته"، موضحًا أنه طالب الضحية إقراضه 300 جنيه لعلمه أنه ميسور الحال، لكن الأخير رفض فنشبت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة انتهت بجثة صديقه.

وأضاف المتهم أنه لم يقصد قتل صديقه، لكنه خشيَّ افتضاح أمره، فقطَّع رقبته وأطرافه بـ"صاروخ" استأجره من أحد المحلات ووضعها في حقيبة، وعندما فشل في نقلها بمفرده فرَّ هاربًا.