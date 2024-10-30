هشم رأسه بسبب فتاة.. قرار قضائي جديد في قضية شاب صيني متهم بقتل صديقه

كتب-أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة شاب صيني المتهم بقتل صديقه من نفس الجنسية، بسبب خلافات بينهما علي فتاة في مدينة بدر، إلى جلسة 12 ديسمبر، لحضور مترجم من السفارة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود وخالد عبدالرحمن سالم أمانة سر ياسر عبدالعاطي.



كشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة، ملابسات قضية مقتل شاب يحمل الجنسية الصينية على يد صديقه من نفس الجنسية، خلال مشاجرة نشبت بينهما، على إثرها تعدى المتهم بالضرب على المجني عليه بـ"قالب طوب" فهشم رأسه وأنهى حياته في الحال.

وذكرت التحقيقات أن المتهم أقدم على قتل صديقه بعد أنه كشف علاقته بصديقته، عندما شاهد رقمها على هاتف المجني عليه، وقتها بدأ يشك في صديقته وظل يراقبها حتى ضبطهما معا داخل مطعم مأكولات صيني في مدينة بدر.

وأضافت التحقيقات أن المتهم افتعل مشاجرة مع الضحية، وتعدى عليه بالضرب وعندما حاول الأخير الهرب أمسك به وضربه بقالب طوب على رأسه فتسبب في تهشمها وتركه ملقى على الأرض.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم عقب ارتكابه الجريمة أبلغ رجال الشرطة قائلا "أنا قتلت صديقي"، فانتقل رجال مباحث شرطة بدر إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة شاب يدعى "مليز كين"، يبلغ من العمر30 عامًا، وجرى القبض على المتهم "ليوزي ج.".

وأشارت التحقيقات أن المجني عليه كانت تربطة علاقة بالفتاة منذ فترة لكنهما انفصلا، ثم تعرفت الفتاة على المتهم كأصدقاء وبعد مرور الوقت عادت إلى صديقها مرة أخرى، الأمر الذي رفضه المتهم ولذلك حاول الانتقام منها فراقبها حتى أمسكها برفقه صديقه.