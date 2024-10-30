إعلان

براءة شقيقة سعاد حسني من دعوى أسرة عبد الحليم حافظ بتهمة نشر أخبار كاذبة

04:27 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

تعبيرية عن محاكمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-أحمد عادل:

قضت محكمة جنح قصر النيل حكم ببراءة شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، في اتهامها بإشاعة أخبار كاذب حول زواج المطرب الكبير عبد الحليم حافظ من شقيقتها.

وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى رقم 7148 لسنة 2024 جنح قصر النيل، والمقامة من أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، ضد جيهان شقيقة الفنانة الراحلة "سعاد حسني"، بسبب تصريح زواج شقيقتها من عبدالحليم حافظ.

وجاء في الدعوى، أن شقيقة سعاد حسني، ظهرت في برنامج الإعلامية منى الشاذلي، وأكدت أن عبد الحليم قد تزوج من سعاد حسني، وهو ما اعتبرته الأسرة سب وقذف وخدش سمعة العائلة، وإذاعة أخبار كاذبة.

براءة شقيقة سعاد حسني دعوى أسرة عبد الحليم حافظ تهمة نشر أخبار كاذبة محكمة جنح قصر النيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هشم رأسه بسبب فتاة.. قرار قضائي جديد في قضية شاب صيني متهم بقتل صديقه

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة