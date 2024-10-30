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"خلافات تقود إلى جريمة".. الأمن يكشف عن مؤامرة اختطاف وهمية في "صان الحجر"

02:30 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية، باختطاف شقيقه، تاجر، على يد مجهولين يستقلون سيارة ملاكي أثناء قيادته سيارته "ربع نقل".

وزعم المُدرس أن المتهمين اقتادوا شقيقه إلى داخل سيارتهم وهربوا به، واتهم مزارع مقيم في ذات القرية بالتحريض على ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينه وشقيقه.

وكشفت الأجهزة الأمنية عن المفاجأة، وهي عدم صحة البلاغ وأن مدرسا استعان بشقيقه وآخران لتنفيذ مخطط اختطاف وهمي لشقيق المدرس، وبمواجهتهم، اعترفوا بافتعال الواقعة بهدف إلصاق التهمة بالمزارع للضغط عليه لحل الخلاف المالي بينهما.

وقام المتهم الأول بتسليم اثنين من المتهمين (بندقية آلية، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات)، فيما استأجر أحد المتهمين سيارة لارتكاب الواقعة.وقد أرشدوا عن الأسلحة النارية المستخدمة في الحادث.

جرى تحرير المحضر اللام بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية اختطاف مركز شرطة صان الحجر مديرية أمن الشرقية
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