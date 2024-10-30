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وهم الشفاء الروحاني.. الأمن يكشف مخطط دجال يحتال على ضحاياه عبر الإنترنت

02:01 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

حملة امنية

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كتب- علاء عمران:

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن تورط عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، في عمليات نصب واحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر.

وادعى المتهم قدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية. كما استخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي واستدراج ضحاياه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الشرطة من ضبطه في منطقة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وعُثر بحوزته على أدوات السحر والدجل، وهاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه الإجرامي.

واعترف المتهم بممارسته لعمليات النصب بالطريقة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الإنترنت دجال شرطة المنصورة السحر
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