في الساحل الشمالي.. عصابة الشاليهات الوهمية في قبضة الأمن بعد 11 عملية نصب

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصّص في النصب والاحتيال على المواطنين بطرق احترافية.

وكان قسم شرطة مصر الجديدة قد تلقى بلاغًا من مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، يُفيد بتعرّضه للنصب على يد أربعة أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية سابقة، ويقيمون بمحافظتي الجيزة وكفر الشيخ.

وأفاد البلاغ بأن المتهمين أسسوا شركتين للاستثمار العقاري والسياحي، استغلّوهما في بيع شاليهات بالساحل الشمالي لأكثر من شخص بهدف الاستيلاء على أموالهم، ثم أغلقوا مقرّي الشركتين ولاذوا بالفرار.

وبعد إجراء التحريات والتأكد من صحة البلاغ، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، حيث عُثر بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة وجهاز لاب توب يحتوي على ملفات مرتبطة بأنشطة الشركتين.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين، واعترفوا بارتكاب إحدى عشرة عملية نصب أخرى بالأسلوب نفسه، حيث كانوا يبيعون شاليهات قائمة وأخرى تحت الإنشاء لعدة أشخاص في وقت واحد.

تم استدعاء المجني عليهم الذين اتهموا المتهمين بالنصب عليهم. وبناءً على ذلك، اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.