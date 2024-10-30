مخدرات وسلاح وتنفيذ أحكام.. الداخلية تطارد تجار الكيف في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية في عدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق نتائج إيجابية على النحو التالي:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، 7300 كيلو جرام من مخدر الحشيش واثنين كيلو جرام من مخدر البانجو وكمية من مخدرات الهيروين والشابو، بحوزة 4 متهمين منهم اثنان لديهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط قطعتين سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية وفرد محلي وعدد من الطلقات. بالإضافة إلى تنفيذ ستمائة وثمانية وستين حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، 7300 كيلو جرام من مخدر الحشيش 11500 كيلو جرام من مخدر البانجو و8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين، وكما تم ضبط 4 أفراد محليين وعدد من الطلقات بحوزة خمسة 5 منهم 3 لديهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.