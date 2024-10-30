"أخويا اتخطف".. حيلة مُدرس للضغط على مزارع بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات اختلاق واقعة اختطاف تاجر بالشرقية وضبط مرتكبيها.

تلقى مركز شرطة صان الحجر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من مدرس مقيم بدائرة المركز، أفاد باختطاف شقيقه التاجر أثناء قيادته سيارته ربع النقل من قبل مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، واتهم مزارعاً بالتحريض على ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

بالفحص والتحريات، توصلت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية إلى عدم صحة ما جاء في أقوال المبلغ، وتبين أن 4 أشخاص بينهم المُبلغ وراء ارتكاب الواقعة.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بافتعال الواقعة بهدف إلصاق الاتهام بالمزارع للضغط عليه لحل الخلاف المالي بينهما، مشيرين إلى عدم علم المبلغ بحقيقة الأمر.

وأفاد المتهم الأول بأنه قام بتسليم اثنين من المتهمين بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات، كما استأجر أحد المتهمين سيارة لتنفيذ الواقعة.

وقد أرشدوا عن الأسلحة النارية المستخدمة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.