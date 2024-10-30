اليوم.. الداخلية تفتح باب التقديم لحج القرعة 2025- تفاصيل

كتب- محمد الصاوي:

تفتح وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، باب التقديم للمواطنين الراغبين في التقديم لحج القرعة لعام 2025.

وتقدم وزارة الداخلية العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأتاحت وزارة الداخلية تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقي طلبات الموطنين على الرقم 27983000- 02.

ويعد تقديم الطلب بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن.

كما يعد الطلب إقرارًا بالتزامه التعاقدي، إذ أنه في حالة وجود خطأ بالبيانات المُدرجة بطلب الحج، تقع مسئوليته على مُقدم الطلب.

وفي حالة ظهور مُخالفته للضوابط يُلغى طلب المتقدم دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية، فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة وهي:

- بطاقة الإئتمان.

- جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية.