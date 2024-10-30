إعلان

اليوم.. الداخلية تفتح باب التقديم لحج القرعة 2025- تفاصيل

07:22 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:

تفتح وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، باب التقديم للمواطنين الراغبين في التقديم لحج القرعة لعام 2025.

وتقدم وزارة الداخلية العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأتاحت وزارة الداخلية تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقي طلبات الموطنين على الرقم 27983000- 02.

ويعد تقديم الطلب بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن.

كما يعد الطلب إقرارًا بالتزامه التعاقدي، إذ أنه في حالة وجود خطأ بالبيانات المُدرجة بطلب الحج، تقع مسئوليته على مُقدم الطلب.

وفي حالة ظهور مُخالفته للضوابط يُلغى طلب المتقدم دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية، فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة وهي:

- بطاقة الإئتمان.

- جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.

ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية.

وزارة الداخلية طرق التقديم للحج حج القرعة 2025 الحج موعد التقديم لحج القرعة حج القرعة الداخلية فتح باب التقديم لحج القرعة 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بتهمة التزوير.. قرار عاجل من النيابة الإدارية ضد 4 بالإدارة الصحية بالمحلة الكبرى

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة