"خلص عليها بـ 22 طعنة".. محاكمة المتهم بقتل زوجته في العجوزة اليوم

كتب -محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل زوجته بـ22 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد، داخل مسكن والدتها في العجوزة.

وأحالت نيابة شمال الجيزة، محاسب إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجته داخل مسكن والدتها في منطقة العجوزة.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، منها شراؤه سكينا من أحد محلات الأدوات المنزلية لتنفيذ مخططه بحق زوجته فور ذهابه لمنزل والدها، وخبأه في حقيبته وطلب مقابلتها، وبمجرد أن رأها أظهر سلاحه الأبيض وسدد لها 22 طعنة متفرقة بجسدها، أمام والدتها وطفليه.

جاء في تحريات الشرطة أن الضحية وزوجها متزوجان منذ 20 عاما، ولديهما طفلان، ودبت الخلافات بينهما قبل فترة وغادرن على إثرها بيت الزوجية في إمبابة إلى منزل أسرتها.