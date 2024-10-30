اليوم.. محاكمة 7 أشخاص بتهمة قتل سوداني بالهرم

كتب -محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 7 متهمين بتهمة القتل العمد، وذلك على خلفية احتجازهم شخص على خلفية وجود معاملات مادية بينهم.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين في 25/ 11/ 2023 بدائرة قسم شرطة الهرم محافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه "فضل الله. ع. ف" عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد إذ نشب بين المجني عليه والمتهمين من الأول وحتى الخامس خلف -مرجعة معاملات مالية بين الطرفين فرحبوا بنتيجة وفاته - ان حدثت- جراء افعالهما التي باشروها عليه - محل الاتهامات التالية، إذ جرى اتفاقهم على استدراجه واحتجاز بمسكن المتهم السابع فأقعدوا بذلك مقاومته سالبين حريته غير عابئين بطريقة خلاصة من مكرهم.

وشملت قائمة المتهمين كلًا من المتهم الأول؛ صابر. ع. ص. س 21 سنة نجار مقيم بالطوابق فيصل، والمتهم الثاني: عيد. س. ع. م 24 سنة سائق، والثالث: اسلام. ر. م. ش 22 سنة سباك مقيم فيصل الجيزة، والمتهم الرابع: عبد الرحمن. س. ع. م 22 سنة سباك مقيم بالدقي الجيزة، والخامس: حسن. م. د. أ 25 سنة سائق مقيم بالطوابق فيصل، السادس: مصطفى. ك. ش. م 30 سنة صاحب محل إكسسوارات مقيم بالطوابق فيصل، والمتهم السابع: أمير. ك. م. د 38 سنة عامل مقيم بالمريوطية فيصل.