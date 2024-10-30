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محاكمة المتهمين بقضية "أحداث أطفيح".. اليوم

02:16 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

تعبيرية عن محاكمة

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كتب -محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث أطفيح.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

قضية أحداث أطفيح النيابة العامة مركز شرطة أطفيح
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