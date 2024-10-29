"أجبروني على الزواج بعد ممارسة العلاقة معها".. ليلة حمراء انتهت بخطف وهتك عرض سائق في التجمع

كتب- أحمد عادل:

أقدم 5 أشخاص على خطف سائق بشركة نقل ذكي، وهتك عرضه وتصويره في أوضاع مخلة وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة في التجمع الخامس، بداعي تهربه من فتاة وحظر رقمها بعدما أقام معها علاقة غير شرعية.

وحصل "مصراوي" على تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 885 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس.

وقال المجني عليه "أ ي." في تحقيقات النيابة، إنه تعرف على فتاتين تحملان جنسية إحدى الدول العربية أثناء عمله كسائق بشركة نقل ذكي في منطقة التجمع الخامس، وبعد أيام هاتفته إحداهما "س" لتوصيلها لمدينة العبور لمقابلة شقيقتها، وأثناء الرحلة لم تُجيب شقيقتها على هاتفها حتى عرضت عليه الذهاب معه لأي منطقة لحين رد شقيقتها عليها.

تابع المجني عليه أنه عند وصوله لمقر سكنه طلبت منه الفتاة الصعود لشقته لدخول "الحمام" وبعد خروجها بدأت في إغوائه بالرقص وتجردت من ملابسها، "بسبب حركاتها نفسي ضعفت وعملت معاها علاقة وبعدها قمت بتوصيلها لشقيقتها وحظرت رقمها لأني قرفت من نفسي".

أضاف السائق: "بعد أيام تواصلت معي شقيقتها واستدرجته بحجة توصيلها إلى المطار للسفر، وعند ذهابي طلبت مني الدلوف إلى الشقة لتحضير الحقائب وقامت بإعداد قهوة لي."

واصل حديثه، أنه أحس بدوار وفوجئ بإلقاء بطانية عليه والتعدي عليه بالضرب من قبل عدة أشخاص، وقاموا بتكبيله وتصويره في أوضاع مخلة وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بمبالغ مالية كبيرة.

أشار إلى أن الأشخاص الذين تعدوا عليه قرروا زواجه عنوة من الفتاة "س"، وقاموا بخطفه داخل سيارة للذهاب إلى المأذون، وفي الطريق فوجئوا بأحد الأكمنة بمنطقة التجمع الخامس، واشتبه ضابط الكمين في المتهمين وتم إلقاء القبض عليهم.