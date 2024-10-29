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إصابة شخص في مشاجرة أمام شركة مياه الوراق

11:11 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

مشاجرة ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص في مشاجرة أمام شركة مياه الشرب بالوراق شمال الجيزة، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الوراق العميد محمد الجيار إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة أمام شركة المياه.

انتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص نشوب مشادة كلامية بين شخصين بسبب خلافات بينهما، تطورت إلى مشاجرة أسفرت عن سقوط مصاب تم نقله إلى مستشفى الوراق المركزي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال.

مشاجرة الوراق مشاجرة الوراق الجيزة قسم الوراق
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