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اصطدام سيارة نصف نقل بأتوبيس نقل عام بطريق الواحات

10:47 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

حادث تصادم - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان في اصطدام سيارة نصف نقل بأتوبيس نقل عام بطريق الواحات اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بجوار شركة للبترول.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام أتوبيس نقل عام بسيارة نصف نقل مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين هما كل من: شريف عبدالرحمن شعبان ٤٤ سنة ومصطفى محمد عبدالحفيظ ٢٠ سنة.

المصابان نقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

حادث طريق الواحات طريق الواحات شركة بترول الجيزة المرور أكتوبر
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