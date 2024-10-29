"في ليلة التتويج بكأس نص الكون".. 8 حالات إغماء لجماهير الأهلي باستاد القاهرة

كتب - محمد شعبان:

سجلت مباراة الأهلي والعين الإماراتي 8 حالات إغماء بين جماهير الأحمر مساء الثلاثاء.

مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارًا من الخدمات المعينة باستاد القاهرة بوجود حالات إغماء.

تبين بالفحص إصابة 8 أشخاص بحالة إغماء ونقل 3 منهم إلى مستشفى التأمين الصحي لمدينة نصر للعلاج وإسعاف الباقيين بواسطة الأطقم الطبية.

حصد النادي الأهلي لقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ بالتغلب على العين الإماراتي بثلاثية دون رد على استاد القاهرة الدولي وتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال وينتظر الفائز من مباراة بطل كوبا ليبرتادوريس وفريق باتشوكا.