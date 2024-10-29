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مصاب بحروق في اشتعال منزل بأبو النمرس

09:05 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

حريق في منزل

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كتب - محمد شعبان:

أصيب شخص بحروق نتيجة اشتعال منزل بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، الثلاثاء.

تلقى مأمور مركز أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بمنطقة الشلايش الجديدة.

التحريات الأولية بينت نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي مما أسفر عن سقوط مصاب بحروق ونقله إلى مستشفى أم المصريين للعلاج.

رجال الدفاع المدني أخمدوا الحريق، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

حريق ماس كهربائي منزل أبو النمرس مصاب بحروق
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