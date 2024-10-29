المشدد 3 سنوات لسائق لإحرازه الحشيش في مصر القديمة

كتب- عاطف مراد:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، لاتهامه بقصد التعاطي جوهر "الحشيش".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "شريف ع." سائق ومقيم في دار السلام لأنه في يوم ٢ / ٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، إيجابية عينة المتهم بتعاطي الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.