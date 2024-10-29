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"دبحتهم وولعت في الشقة".. تفاصيل اتهام سيدة بقتل شقيقتها وابنها في السلام

08:01 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

نيابة شرق القاهرة الكلية

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كتب- محمود الشوربجي:

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة مع ربة منزل متهمة بذبح شقيقتها وطفلها بالسلام، وإشعال النيران في جثتيهما بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة السلام، بالانتقال والفحص وبعد إخماد النيران تبين العثور على جثتين لسيدة ونجلها وبهما آثار طعن بمنطقة السلام.

وكشف الفحص المبدئي، عن مقتل ربة منزل ونجلها ووجود آثار بعثرة في محتويات الشقة، وقامت سيارة إسعاف بنقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على شقيقة المجني عليها، وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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