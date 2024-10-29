9 حالات تسمم داخل مطعم بالقليوبية بسبب "الكشري"
03:56 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
كتب - محمد شعبان:
أصيب 9 عمال بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة كشري بالقليوبية اليوم الثلاثاء.
تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات تسمم بمركز شبلنجة.
انتقل رجال الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة 9 عمال بمصنع بحالة إعياء شديدة وقئ والاشتباه في تعرضهم لحالة تسمم.
بسؤالهم أفادوا بأنهم تناولوا وجبة كشري ونقلوا إلى مستشفى حميات بنها للعلاج.
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