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"بتحب الكلاب والقطط".. التحريات تبرئ سيدة المنيب من أكل الحيوانات

03:52 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

المتهمة بأكل قطط وكلاب

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كتب - محمد شعبان:

سيدة تتناول الكلاب وقطط بالمنيب، هكذا روجت رئيس جمعية الرفق بالحيوان في بلاغها لقسم شرطة الجيزة لكن الحقيقة بخلاف روايتها.

ضباط مباحث الجيزة استجابوا سريعًا للبلاغ، ووجه المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة معاونه بسرعة فحص البلاغ وتحديد وضبط المشكو في حقها.

مفاجآت بالجملة حملتها التحريات والفحص تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب، وتبين عدم صحة البلاغ، وأن السيدة تعيش في غرفة خشبية متواضعة وترتبط بالحيوانات الأليفة.

التحريات انتهت إلى أن السيدة تعاني من اضطراب عقلي لكنها لم تقدم على تناول أي حيوانات -كما زعمت صاحبة البلاغ- ليتم تركها في حينه دون اصطحابها للقسم.

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