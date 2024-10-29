ضبط مالك استوديو تصوير سينمائي بدون ترخيص في الجيزة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك مكتب واستوديو تصوير سينمائي بالجيزة بدون ترخيص.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب واستوديو تصوير سينمائي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو بدون تصريح باستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محملة عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً وبالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات تم استهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسؤول مقيم بمحافظة القليوبية وعثر بداخل المكتب على استوديو تصوير يحتوي على جهاز لاب توب وكاميرا بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع صاحب المكتب بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.