بسبب فلوس.. ضبط صاحب ورشة ونجله بتهمة احتجاز شخص في باب الشعرية

كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية شخصين بتهمة احتجاز آخر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية بالقاهرة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة باب الشعرية بلاغًا من أحد المواطنين يتهم فيه صاحب ورشة ونجله، المقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، باحتجازه داخل الورشة وإجباره على توقيع عدد من إيصالات الأمانة والاستيلاء منه على مبلغ مالي وصورة بطاقة تحقيق الشخصية.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين، حيث عثر بحوزتهما على إيصالات الأمانة وجزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة كما ورد في البلاغ.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.