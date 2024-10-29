"حرامية بالإكراه".. الداخلية تلاحق نشالين المساكن والشوارع في 5 محافظات

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم السرقات وملاحقة مرتكبيها، حيث تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديريات أمن الغربية وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والمنيا.

وأسفرت الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية في هذا المجال.

ففي مديرية أمن الغربية، تم ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بعد قيامه بسرقة خزينة حديدية من إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بأسلوب المفتاح المصطنع، حيث عُثر بحوزته على الخزينة المستولى عليها.

أما في مديرية أمن بورسعيد، فقد تم ضبط تشكيل عصابي يضم 6 عناصر إجرامية، 3 منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم بسرقة خزينة حديدية من إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الشرق، والتي تحتوي على مبلغ مالي وشيك بنكي، بالإضافة إلى سرقة جهاز DVR الخاص بكاميرات المراقبة، وتم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه ودراجة نارية استخدموها في ارتكاب الواقعة.

في مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة مينا البصل، تخصص نشاطهم في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية، وتم ضبط جميع الهواتف المسروقة بحوزتهم.

وفي مديرية أمن مطروح، تم ضبط تشكيل عصابي يضم 5 عناصر إجرامية، 3 منهم لهم معلومات جنائية، حال استقلالهم ثلاث سيارات نقل بدائرة قسم شرطة العلمين، حيث تخصص نشاطهم في سرقة المواد البترولية من حمولة السيارات الناقلة.

أخيرًا، في مديرية أمن المنيا، تم ضبط تشكيل عصابي يضم 4 أشخاص، اثنان منهم لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطهم في سرقة عدادات المياه من العمارات حديثة الإنشاء بأسلوب الفك، حيث عُثر بحوزتهم على 12 عداد مياه والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم. وقد اعترفوا بارتكاب 38 واقعة سرقة مماثلة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في جميع الوقائع.