صفقة بـ280 مليون جنيه.. إحباط جلب وتهريب 70 كيلو كوكايين بميناء الإسكندرية

كتب- أحمد أبوالنجا:

في ضربة أمنية حاسمة لمتجري المواد المخدرة، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 70 كيلو جرام لمخدر الكوكايين داخل حاوية بميناء الإسكندرية، قادمة من إحدى الدول، تقدر قيمتها المالية بحوالي 280 مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت باحتواء إحدى الحاويات "فارغة" قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحري على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط الحاوية المشار إليها وعثر بداخلها على (70 كيلو جرام من مخدر الكوكايين – جهاز gbs للتتبع وتحديد المواقع) داخل مبرد الحاوية.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (280 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية للتشكيلات العصابية من متجرى المواد المخدرة، وفي ضوء إحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد للحيلولة دون إستغلالها من قبل تلك التشكيلات لجلب وتهريب المواد المخدرة.