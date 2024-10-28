بينهم سيدتين.. إحالة 5 متهمين للمحاكمة بتهمة خطف وهتك عرض مهندس

كتب - أحمد عادل

أحالت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، 5 متهمين بينهم فتاتان يحملان جنسية إحدى الدول العربية، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بخطف مهندس عن طريق حيلة بعد أن أقنعته إحداهن بالحضور لأقامة علاقة جنسية معها، ثم وثقوه وجردوه من ملابسه وصوروه في أوضاع مخلة، وهددوه بنشرها لإجباره على الزواج من إحدى الفتاتين، وسرقة متعلقاته.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة خطف المجني عليه "أحمد ي." مهندس، بأن اتصلت به المتهمة الثالثة، وأغرته بالحضور إلى مكان الواقعة لإقامة علاقة جنسية معها، فامتثل لها وما أن حضر لمكان الواقعة حتى فوجئ بإمساك المتهمين به وتقييد حركته، مستخدمين في ذلك طرحة قماشية وأحزمة جلدية وعصبوا عينيه واحتجزوه بمكان الواقعة تمهيدًا لارتكاب عدة جرائم، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك عرض المجنى عليه المختطف.

كما أن هتكوا عرض المجني عليه بالقوة والتهديد بأن أحكموا وثاقه وحسروا عنه ملابسه على أحد الأسرة والتقطوا له عدة صور في أوضاع مخلة.، على النحو المبين بالتحقيقات.

وحسب ما جاء في أمر الاحالة، بأنهم سرقوا المنقولات المبينة، وصفاً وقيمة الأوراق المملوكة للمجني عليه، سالف الذكر، كرهاً عنه وكان ذلك بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام السابق، واستغلوا أحكام وثاقه وانعدام إرادته وتعدوا عليه بالضرب؛ مما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.

واكرهوا المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد على إمضاء مستندات لدين بأن استغلوا انعدام إرادته وشل مقاومته نتيجة أفعالهم، محل الاتهام السابقة وأكرهوه على التوقيع على عدد 4 إيصالات أمانة وجودة لدين عليه، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه سالف الذكر، بأن التقطوا بالهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول صوراً للمجني عليه عاري من الملابس ومحكم الوثاق وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوياً بغير رضاء المجني عليه وهددوه بإفشاء الصور المتحصل عليها لحمله على الزواج من المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات.