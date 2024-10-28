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سر سحابة الدخان بميدان روكسي

10:29 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

تصاعد الأدخنة - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بالقاهرة سبب تصاعد كثيف للدخان بالقاهرة الجديدة، اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بميدان روكسي.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بسيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور قسم مصر الجديدة.

تبين بالفحص اشتعال النيران بكمية من المخلفات "قمامة" بشارع الأشجار وحاصرت سيارتا إطفاء مصدر الحريق وإخماده دون امتداده إلى المجاورات.

حريق ميدان روكسي مصر الجديدة شارع الأشجار الدفاع المدني المطافي
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