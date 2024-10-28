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نصف سيارته تفحمت.. نجاة سائق من الموت على الطريق الإقليمي

10:23 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

حريق سيارة نقل

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كتب - محمد شعبان:

نجا قائد سيارة نصف نقل "ثلاجة" من الموت حرقًا إثر اشتعال مقدمة سيارته أعلى الطريق الأوسطي جنوب محافظة الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى مدير قطاع الجنوب اللواء عاصم أبو الخير إخطارًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بالطريق المشار إليه.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بسيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مأمور مركز البدرشين وفرقة العياط والبدرشين.

تبين بالفحص اشتعال النيران بمقدمة سيارة نصف نقل "ثلاجة" بمنطقة النخيل قادمة من سقارة اتجاه البدرشين وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح وانتظام حركة المرور.

حريق حرق سيارة سيارة ثلاجة نجاة سائق البدرشين الطريق الإقليمي الحماية المدنية المرور
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