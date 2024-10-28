جثة داخل فندق بوسط القاهرة

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة نزيل بأحد الفنادق بمنطقة رمسيس اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل فندق بشارع كلوت بك.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وعثر على جثة "وليد.ع." 42 سنة" سوداني الجنسية داخل غرفته بأحد الفنادق.

الشرطة فرضت طوقًا أمنيًا انتظارًا لوصول النيابة العامة للمعاينة تمهيدًا لنقل الجثة إلى المشرحة.