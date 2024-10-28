اختلف المكان والنهاية واحدة.. جثتان على القضبان بالقليوبية

كتب- محمد شعبان:

شهدت محافظة القليوبية، الاثنين، حادثي تصادم قطار بشخصين مما أسفر عن مصرعهما في الحال.

الواقعة الأولى راح ضحيتها شخص صدمه القطار بمزلقان السكة الحديد أمام مسجد بمركز القناطر الخيرية.

في توقيت متازمن سجل مركز قليوب حادثًا مماثلا حين فارق شخص الحياة تحت عجلات قطار أمام المزلقان.

الشرطة أودعت الجثتين ثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.