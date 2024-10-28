جثة و7 مصابين أعلى الطريق الإقليمي

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 أخرون في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي اليوم الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا قبل بوابة دهشور.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه ميدان الرماية اختلت عجلة القيادة بيد قائد الميكروباص.

انقلاب السيارة أسفر عن حالة وفاة و7 مصابين نقلوا إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم للعلاج.