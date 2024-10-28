"الساعة بـ 10 آلاف".. حبس فتاة أجنبية بتهمة ممارسة الدعارة بالقاهرة الجديدة

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق، بحبس فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، بتهمة ممارسة الدعارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب ضبطها تمارس أعمال منافية للآداب رفقة صيدلي داخل كمبوند في منطقة القاهرة الجديدة.

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب العامة بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، في رصد معلومات تفيد قيام سيدة بممارسة أعمال منافية للآداب العامة داخل شقة بالقاهرة الجديدة، مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه في الساعة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب من القبض على المتهمة ومعها راغب متعة حرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.