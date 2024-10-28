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"وقع وهو بيهرب".. التحقيق في مصرع لص سقط من شرفة عقار بحدائق الأهرام

02:12 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

جثة - أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا حول مصرع لص سقط من شرفة عقار عقب مطاردة الأهالي له بمنطقة حدائق أكتوبر.

وكلفت جهات التحقيق، الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه وإعداد تقرير مفصل بأسباب وفاته، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين أقروا أن سبب وفاته هو السقوط من الشرفة أثناء محاولة هربه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط أحد الأشخاص من عقار في حدائق أكتوبر.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن عاطل حاول سرقة شقة، ليكتشف سكان العقار أمره، وخلال مطاردته حاول الهرب، إلا أنه اختل توازنه وسقط من نافذة العقار، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

مصرع لص شرفة عقار حدائق الأهرام حدائق أكتوبر الطب الشرعي
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