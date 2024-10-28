سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لمكافحة جرائم السرقات، وضبطت 9 أشخاص لقيامهم بسرقات متنوعة.

وتمكنت جهوده أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بتهمة سرقة خزينة حديدية تحتوي على مبالغ مالية متنوعة وعدد من المشغولات الذهبية والمتعلقات.

وقد اعترف المتهم بأنه اعتاد توصيل أحد الأشخاص إلى شقة سكنية في منطقة التجمع الأول وعثر على نسخة من مفاتيح الشقة داخل سيارته، مما دفعه لعمل نسخة منها والدخول إلى الشقة وسرقة الخزينة.

كما تم ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة 14 هاتفا محمولا من داخل أحد المحال التجارية في منطقة عين شمس بأسلوب المغافلة.

وبإرشادهم، تم ضبط 5 هواتف محمولة من متحصلات الواقعة، حيث أفادوا بأنهم قاموا ببيع باقي المسروقات لشخصين في مدينة فاقوس بالشرقية، وقد تم ضبطهما بحوزتهما تسعة هواتف محمولة من المسروقات.

وفي واقعة أخرى، تم ضبط عاطل له معلومات جنائية في منطقة المطرية، والذي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج. وقد اعترف بارتكابه سبع وقائع سرقة، وتم ضبط كافة المسروقات بمساعدة عميل له في المنطقة.

كما تم ضبط عامل تقديم طلبات بمطعم في منطقة القطامية بعد سرقته مبلغًا ماليًا من المطعم الذي يعمل به. وقد اعترف بأنه كان على علم بتواجد مبالغ مالية بصفة دائمة بالمطعم وأن المديرين تركوا مفتاح الخزينة داخل درج المكتب، مما مكنه من ارتكاب السرقة.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط ميكانيكي وعاطل لهما معلومات جنائية لممارستهما نشاطا إجراميا متخصصا في سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، حيث اعترفا بارتكابهما ثلاث وقائع سرقة، وتم ضبط المسروقات.

وأخيرا، تم ضبط أحد الأشخاص بتهمة سرقة جرار زراعي من إحدى الشركات في منطقة التجمع الأول، حيث اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحق جميع المتهمين.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وخاصة ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المرتكبة لجرائم السرقات.