بأسلوب "المغافلة".. سقوط حرامية التليفونات في عين شمس

كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة اليوم الإثنين، من ضبط 3 أشخاص في عين شمس بتهمة سرقة الهواتف المحمولة في عين شمس.

وتبين من التحريات، قيام المتهمين بارتكاب واقعة سرقة 14 هاتفا محمولا من داخل أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة عين شمس بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهم ضبط 5 هواتف من متحصلات الواقعة.

وأضافوا بقيامهم بالتصرف في باقي المسروقات بالبيع لدى عميليهما "سيئي النية بمدينة فاقوس بالشرقية"، تم ضبطهما وبحوزتهما 9 هواتف محمولة متحصلات واقعة السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتهمين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وخاصة ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المرتكبة لجرائم السرقات.